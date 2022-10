Kέμπα Γουόκερ: «Καμιά ομάδα δεν με θέλει, δεν με νοιάζει αν είμαι παγκίτης»

Ο Κέμπα Γουόκερ μοιράστηκε τις σκέψεις του ενόψει της νέας σεζόν και δείχνει πόσο θέλει να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Κάποτε ο Κέμπα Γουόκερ αγωνιζόταν στους Χόρνετς και αποτελούσε έναν από τους πιο... καυτούς point guards στο ΝΒΑ. Μετά την αποχώρηση του όμως από τη Σάρλοτ δεν τα έχει καταφέρει ούτε στους Σέλτικς, ούτε στους Νικς, ενώ πλέον ανήκει στο δυναμικό των Πίστονς. Όμως και στο Ντιτρόιτ μετρά μέρες, αφού στο επόμενο διάστημα είτε θα γίνει ανταλλαγή είτε θα μείνει ελεύθερος πριν το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο έμπειρος γκαρντ μίλησε για την κατάσταση του και δήλωσε πως κανένας δεν ενδιαφέρεται για εκείνον: «Kαμιά ομάδα δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλά θέλω να ξαναπαίξω μπάσκετ. Δεν με νοιάζει αν θα είμαι παγκίτης ή βασικός».

Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε σε 37 ματς στους Νικς, όλα ως βασικός και μέτρησε 11.6 πόντους, 3.5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 36% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Kemba Walker, who’s current on the Detroit Pistons, but will be traded or waived by the start of the season, says no teams are interested:



“[Nobody’s] reached out to me… I just want to be able to play basketball again; I don’t care if it’s the bench or not.”@GwashburnGlobe pic.twitter.com/aXqxsmMkWh