Ο Φακούντο Καμπάτσο συνεχίσει να «κεντρίζει» το ενδιαφέρον ομάδων από το ΝΒΑ, καθώς το ενδιαφέρον των Ντάλας Μάβερικς φέρεται να έχει... μετουσιωθεί και σε πράξη!

Εδώ και δύο ημέρες έγινε γνωστό ότι οι Ντάλας Μάβερικς θέλουν τον Αργεντινό πλέι μέικερ προκειμένου να «κλείσουν» το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μαρκ Στάιν ήταν εκείνος που έκανε την αποκάλυψη, ενώ έδωσε και συνέχεια κάνοντας λόγο για συγκεκριμένη πρόταση! Αναφέρει ότι η ομάδα του Τέξας βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Φακούντο Καμπάτσο για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Για τον «Φακου» φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση-μαμούθ η Φενέρμπαχτσε έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ για τριετές συμβόλαιο, ενώ στο «κόλπο» υπάρχει πάντα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αν και ο ίδιος έχει δώσει προτεραιότητα στο ΝΒΑ.

The Mavericks are in advanced talks with former Denver PG Facundo Campazzo on a one-year deal, league sources say.



Dallas still has a 15th roster spot uncommitted; Campazzo appears increasingly poised to seize it barring an unforeseen Mavs move before Opening Night rosters lock.