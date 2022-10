Οι Ντάλας Μάβερικς εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν το τελευταίο τους συμβόλαιο στον Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Φακούντο Καμπάτσο εξακολουθεί να είναι δίχως ομάδα. Αναζητεί την παραμονή στο NBA, ωστόσο έχει την εναλλακτική λύση της EuroLeague στο... τσεπάκι του.

Οι Ντάλας Μάβερικς του άλλοτε συμπαίκτη του Καμπάτσο, Λούκα Ντόντσιτς, είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό πλέι μέικερ και τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να πάρουν την οριστική τους απόφαση. Αυτή τη στιγμή και ενώ το τζάμπολ της σεζόν πλησιάζει οι Μάβερικς έχουν να δώσουν ακόμη ένα συμβόλαιο, το οποίο θα καταλήξει στον τρίτο στη σειρά πόιντ γκαρντ. Και δεν αποκλείεται να το πάρει ο Καμπάτσο.

Πάντως, για τα... μάτια του Καμπάτσο ενδιαφέρεται η EuroLeague, με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε να έχουν τον πρώτο λόγο για να αποκτήσουν, εφόσον δεν μείνει στο NBA.

The Mavs came into camp hoping to leave open one roster spot and give players under contract first crack at PG minutes unclaimed by Luka Doncic and Spencer Dinwiddie.



With the regular season closing in, Dallas could still elect to bring in Campazzo or another vet as a third PG. https://t.co/cvlhcCslKM