Μητέρα Γκριν: «Έσπρωξε τον Ντρέιμοντ και εκείνος απάντησε, δεν πήγε επιθετικά στον Πουλ»

Η μητέρα του Ντρέιμοντ Γκριν, Μέρι, υπερασπίστηκε τον γιο της για την γροθιά στον Πουλ.

Τα όσα έγιναν μεταξύ του Ντρέιμοντ Γκριν και του Τζόρνταν Πουλ, αποτελούν talk of the town τις τελευταίες μέρες στο ΝΒΑ. Το θέμα που απασχολεί όλο το ΝΒΑ και φυσικά έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς, εγίνε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Ο κορυφαίος αμυντικός των πρωταθλητών, αποφάσισε να αφήσει προσωρινά τους Γουόριορς για να ηρεμήσει και να επουλωθούν οι «πληγές» του καυγά με τον Πουλ, ενώ στάθηκε στη σχέση που έχει με τον συμπαίκτη του όλα αυτά τα χρόνια. Το TMZ αποκάλυψε πως ο Ντρέιμοντ αποκάλεσε «σκύλα» τον Πουλ πολλές φορές στην προπόνηση, ενώ στο podcast Locked in NBA, αναφέρθηκε πως ο Πουλ δεν έχει συγχωρήσει τον Γκριν και οι δυο τους δεν μιλιούνται από εκείνη τη στιγμή.

Θέση στο περιστατικό πήρε και η μητέρα του Ντρέιμοντ που υπερασπίστηκε τον γιο της: «Δεν ήταν μια ξαφνική γροθιά χωρίς λόγο. Ο Ντρέιμοντ δεν πήγε επιθετικά στον Πουλ. Τα χέρια του ήταν κάτω. Πήγε σαν άντρας προς άντρα για να ρωτήσει τι έγινε, τι είπε ο Πουλ. Τον έσπρωξε ο Πουλ και αντέδρασε ο Ντρέιμοντ. Τέλος της ιστορίας».

Draymond Green’s mother, Mary, defends her son for the Jordan Poole fight:



“That wasn't a Sucker punch. Dray didn't aggressively go to Poole. His hands were down. Man to Man you go over to talk (to ask what's up, what you say)! Got shoved and reacted.. End of story!”



Thoughts? pic.twitter.com/4DICSfP353