Ο Τζόρνταν Πουλ δείχνει αμετακίνητος στη στάση του προς τον Ντρέιμοντ Γκριν που του έριξε γροθιά.

Η διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, είναι το το θέμα που απασχολεί όλο το ΝΒΑ και φυσικά έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς. Το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Ο κορυφαίος αμυντικός των πρωταθλητών, αποφάσισε να αφήσει προσωρινά τους Γουόριορς για να ηρεμήσει και να επουλωθούν οι «πληγές» του καυγά με τον Πουλ, ενώ στάθηκε στη σχέση που έχει με τον συμπαίκτη του όλα αυτά τα χρόνια. Όμως το TMZ αποκάλυψε πως ο Ντρέιμοντ αποκάλεσε «σκύλα» τον Πουλ πολλές φορές, ενώ στη συνέχεια το πράγμα ξέφυγε όταν οι δυο τους άνοιξαν διάλογο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Τώρα σύμφωνα με το podcast «Locked in NBA», ο Πουλ δεν έχει συγχωρήσει τον Γκριν για τη γροθιά και τα όσα έγιναν, ενώ οι δυο τους από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναμίλησαν. «Μπαρούτι» οι Γουόριορς λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν.

If the rumors are true about Jordan Poole and Draymond Green not having made up yet, the Warriors could be in a whole lot of trouble 👀 pic.twitter.com/w0VaOe2qNq