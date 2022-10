Λούνεϊ για Γκριν: «Πρέπει να δουλέψει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας»

Ο Κέβον Λούνεϊ αναφέρθηκε στον Ντρέιμοντ Γκριν και εξήγησε ποια είναι η σχέση του με τους υπόλοιπους παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν απέχει, προσωρινά, από κάθε δραστηριότητα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία. Μετά την αναμέτρηση προετοιμασίας των πρωταθλητών με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Κέβιν Λούνεϊ ρωτήθηκε για τον απόντα συμπαίκτη του.

Και η ατάκα του, μολονότι λιτή, απεικονίζει απόλυτα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό των Γουόριορς αυτή τη στιγμή: «Έχει να κάνει μπόλικη δουλειά για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη μας, αλλά νομίζω ότι έχει τη θέληση να το πετύχει».

Ο Γκριν γρονθοκόπησε τον Τζόρνταν Πουλ σε μία προπόνηση της ομάδας. Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε και το βίντεο. Ο Γκριν έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου ανακοίνωσε την αποχή του, ενώ παράλληλα ζήτησε και δημόσια συγνώμη από τον Πουλ και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

