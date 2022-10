Συνεχίζουν να βγαίνουν πράγματα από τη γροθιά του Γκριν στον Πουλ και τις αιτίες που την προκάλεσαν.

Η διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, είναι το το θέμα που απασχολεί όλο το ΝΒΑ και φυσικά έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς. Το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Ο κορυφαίος αμυντικός των πρωταθλητών, αποφάσισε να αφήσει προσωρινά τους Γουόριορς για να ηρεμήσει και να επουλωθούν οι «πληγές» του καυγά με τον Πουλ, ενώ στάθηκε στη σχέση που έχει με τον συμπαίκτη του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει ο Στιβ Κερ που τόνισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που διαρρέεται κάτι από το εσωτερικό των Γουόριορς και θα πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό το θέμα.

Τώρα έρχεται το TMZ να αποκαλύψει κάποια λόγια που ειπώθηκαν μεταξύ των δύο παικτών πριν την περίφημη γροθιά του Γκριν στο προπονητικό διπλό των Γουόριορς. Το TMZ λοιπόν υποστηρίζει πως ο Πουλ έκανε πολλά φάουλ και ο Ντρέιμοντ τον αποκάλεσε «σκύλα» πολλές φορές εξαιτίας αυτού. Στη συνέχεια το πράγμα ξέφυγε οταν ο Πουλ είπε στον Ντρέιμοντ «ξέρεις τι συμβαίνει, Ντρέιμοντ», αναφερόμενος στο θέμα της επέκτασης συμβολαίου, με τον Γκριν να κολλάει το πρόσωπο του σε εκείνο του συμπαίκτη του και να του λέει: «Όχι δεν ξέρω. Τι συμβαίνει;». Μετά ακολούθησε ο χαμός.

