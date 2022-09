Έναν χρόνο μακριά από τον πάγκο των Μπόστον Σέλτικς θα μείνει ο Ίμε Ουντόκα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα Μέσα από τις ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη πως διατηρούσε δεσμό με μία γυναίκα του σταφ.

Ο Ίμε Ουντόκα φαίνεται πως θα πληρώσει ακριβά τη σχέση του με γυναίκα που ήταν μέλος του επιτελείου των Μπόστον Σέλτικς.

Οι «Κέλτες» αφού αναγνώρισαν παραβίαση στους κανόνες δεοντολογίας της ομάδας, θα προχωρήσουν σε τιμωρία του προπονητή τους, με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να αναφέρει πως αυτήν αναμένεται να φτάσει έως και τον έναν χρόνο μακριά από τον πάγκο τους. Τονίζεται άλλωστε από το πρωί πως η τιμωρία αυτή αφορά καθαρά τους Σέλτικς και τον δικό τους κώδικα δεοντολογίας, χωρίς να εμπλέκεται κάπου το ΝΒΑ.

Έτσι οι περσινοί φιναλίστ της λίγκας δε θα έχουν τον άνθρωπο που τους οδήγησε στους τελικούς και αναζητούν τον αντικαταστάτη τους για τη σεζόν 2022-23. Στο ίδιο ρεπορτάζ ο Βοϊναρόφσκι αναφέρει πως ο Τζό Ματσούλα, ο μέχρι σήμερα βοηθός του Ουντόκα, θα αναλάβει χρέη προσωρινού (για έναν χρόνο) πρώτου προπονητή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης δεδομένα έχει επηρεάσει τους Σέλτικς λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, με την ομάδα να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση εντός των επομένων ωρών, ώστε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Boston Celtics coach Ime Udoka is likely facing a suspension for the entire 2022-2023 season for his role in a consensual relationship with a female staff member, sources tell ESPN. A formal announcement is expected as soon as today.