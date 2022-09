Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, οι Σέλτικς βρίσκονται σε συζητήσεις για την τιμωρία του Ίμε Ουντόκα, ο οποίος παραβίασε τους κανόνες δεοντολογίας της ομάδας, συνάπτοντας σχέση με γυναίκα μέλος του επιτελείου.

Η πρώτη πηγή που αναφέρθηκε στο «παράπτωμα» του Ίμε Ουντόκα, ο οποίος παραβίασε τους κανόνες στο εσωτερικό των Μπόστον Σέλτικς και βρισκόταν αντιμέτωπος με τιμωρία, ήταν το ESPN και συγκεκριμένα, ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο έγκυρος δημοσιογράφος παρουσίασε τα δεδομένα μιλώντας για συζητήσεις... εντός των τειχών της ομάδας της Βοστόνης για την τελική τιμωρία του προπονητή, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο ποια ήταν η πράξη του Ουντόκα που τάραξε τα νερά στο franchise.

Ime Udoka’s job isn’t believed to be in jeopardy, but a suspension is looming and a final determination on that length could come as soon as Thursday, sources tell ESPN. https://t.co/x0uWgD5URM