Το ΝΒΑ αποφάσισε την τιμωρία του Άντονι Έντουαρντς για το ομοφοβικό σχόλιο που έκανε σε πρόσφατο βίντεο που ανήρτησε στα social media, με το ποσό να αγγίζει τα 40.000 δολάρια.

Μπορεί ο Άντονι Έντουαρντς να απολογήθηκε δημόσια για την πράξη του, ωστόσο η κίνησή του δεν έμεινε απαρατήρητη από το ΝΒΑ, το οποίο αποφάσισε και την τιμωρία του.

Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες της Λίγκας επέβαλαν πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων στον άσο των Μινεσότα Τίμπεγουλβς για το βίντεο που ανήρτησε στα social media. Σε αυτό, ο νεαρός άσος ακούστηκε να... εξαπολύει ομοφοβικό σχόλιο για ορισμένους πεζούς, προκαλώντας σάλο που έφτασε μέχρι και το εσωτερικό του franchise στο οποίο ανήκει.

Οι Τίμπεργουλβς δήλωσαν απογοητευμένοι, ο Έντουαρντς ζήτησε συγγνώμη μέσω του λογαριασμού του, αλλά δεν απέφυγε την τιμωρία.

