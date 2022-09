Έντονο... θόρυβο έχει προκαλέσει στην κοινότητα των Τίμπεργουλβς το ομοφοβικό σχόλιο που έκανε ο Άντονι Έντουαρντς σε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό με την ομάδα να δηλώνει απογοητευμένη και τον ίδιο να απολογείται.

Ο Άντονι Έντουαρντς την περασμένη σεζόν στο ΝΒΑ συνήθιζε να τραβάει τα βλέμματα μέσα από τα επιτεύγματά του στο παρκέ με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Αυτή τη φορά ο θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του έχει αρνητικό πρόσημο.

Σε πρόσφατο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο νεαρός άσος ακούστηκε να... εξαπολύει ομοφοβικά σχόλια, με την κίνησή του να προκαλεί σάλο, φτάνοντας μέχρι και το εσωτερικό του franchise στο οποίο ανήκει. Οι Τίμπεργουλβς εξέδωσαν άμεσα ανακοίνωση μέσω της οποίας δηλώνουν «απογοητευμένοι...». «Είμαστε απογοητευμένοι από τη γλώσσα και τις ενέργειες που επέδειξε ο Άντονι Έντουαρντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Τίμπεργουλβς δεσμεύονται να είναι ένας οργανισμός χωρίς αποκλεισμούς και φιλόξενος για όλους και ζητούν συγγνώμη για τα σχόλιά του» τόνισαν χαρακτηριστικά.

Με τον ίδιο να απολογείται άμεσα... «Ό,τι είπα ήταν ανώριμο, ασεβές και λυπάμαι πολύ. Είναι ανεπίτρεπτο για μένα ή για οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα με τέτοιο επιβλαβή τρόπο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Μεγάλωσα καλύτερα από αυτό!».

Στο παρελθόν η Λίγκα έχει πάρει θέση σε αντίστοιχα περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί Κέβιν Ντουράντ και Νίκολα Γιόκιτς, όταν οι δύο σταρ είχαν κληθεί να πληρώσουν βαριά πρόστιμα για ανάλογες συμπεριφορές και σχόλια.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!