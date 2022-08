Γουέιντ για Χιτ και ΛεΜπρόν-Μπος: «Μας μισούσαν λόγω του χρώματός μας» (vid)

Ο Ντουέιν Γουέιντ μίλησε για την εποχή που στιγμάτισε τους Μαϊάμι Χιτ με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κρις Μπος λέγοντας πως ένιωθαν το μίσος λόγω του χρόν

Οι Χιτ ζούσαν εποχές... απείρου κάλους και μεγάλων επιτυχιών κάτω από τα «φτερά» της τριάδας που είχαν δημιουργήσει ο Ντουέιν Γουέιντ με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κρις Μπος.

Οι τρεις Big του Μαϊάμι πανηγύρισαν back-to-back τίτλους κατακτώντας την κορυφή του ΝΒΑ το 2012 και το 2013, όσο τριγύρω τους υπήρχαν σύννεφα και διάφορες συζητήσεις. Τόσο για την δημιουργία superteam όσο και για την... κόντρα που πήγαν στη νόρμα που ήθελε τις ομάδες να κάνουν trade τους παίκτες εν μία νυκτί. Και ξαφνικά απέκτησαν τον έλεγχο!

«Είδα μία... ασχήμια από τους οπαδούς που δεν γνώριζα ότι υπήρχε! Μιλάμε για ρατσισμό και πράγματα που μας έλεγαν. Έπρεπε να έχουμε σεκιούριτι γύρω μας γιατί το μίσος ήταν πραγματικό. Ξέραμε ότι ένα μέρος από αυτό το μίσος ήταν εξαιτίας του χρώματός μας. Λόγω του ότι ήμασταν τρεις μαύροι παίκτες που αποφάσισαν να κοντρολάρουν την τύχη από τις καριέρες τους.

Γιατί οι ομάδες θα μπορούσαν να ανταλλάξουν τον Ντουέιν Γουέιντ σε μία στιγμή αν δεν έκανε αυτό που περίμενε ο οργανισμός να κάνει. Έτσι, όταν είχαμε τη δύναμη, όταν είχαμε τη στιγμή, την πήραμε. Αλλά ένα μέρος του μίσους προήλθε επειδή ήμασταν τρεις μαύροι τύποι που αποφάσισαν και άλλαξαν τον τρόπο που πιθανότατα θα ήταν το ΝΒΑ λόγω αυτής της απόφασης».

Με αυτά τα λόγια ο Ντουέιν Γουέιντ εξήγησε στο podcast του Τζέι Τζέι Ρέντικ, "The Old Man & the Three" το για ποιο λόγο η συγκεκριμένη τριάδα συγκέντρωσε τέτοιο μίσος ενώ έκανε μία προσπάθεια να ξεχωρίσει με την δυναμική μεγάλων ονομάτων!

Ενώ στάθηκε στο γεγονός πως ο τρόπος που έφτιαξαν την ομάδα για να φτάσουν μέχρι και το πρωτάθλημα, δεν διέφερε από αυτές που έχουν μείνει στην ιστορία της Λίγκας. «Αν το σκεφτείτε, κανείς δεν έχει αντίδραση σε κανένα πρωτάθλημα που κέρδισε ο Λάρι Μπερντ, που κέρδισε ο Μάτζικ Τζόνσον, που κέρδισε ο Μάικλ Τζόρνταν... Δεν κερδίζεις πρωταθλήματα χωρίς να παίζεις με άλλα σπουδαία ονόματα. Απλά δεν έγινε με τον τρόπο που το έκανε ο ΛεΜπρόν μαζί μας. Οι ομάδες τους δημιούργησαν και ήταν διαφορετικό».

Δείτε το κομμάτι του Γουέιντ από το 27:00 και μετά: