Κούζμα σε Γκριν: «Οι Showtime Λέικερς θα κυριαρχούσαν σε αυτή την εποχή» (vid)

Ο Κάιλ Κούζμα φιλοξενήθηκε στο podcast του Ντρέιμοντ Γκριν και εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι Showtime Λέικερς θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν σε αυτή την εποχή.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έδωσε συνέχεια στην εκπομπή "Draymond Green Show" και αυτή τη φορά απέναντί του βρέθηκε ο άλλοτε παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και νυν των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, Κάιλ Κούζμα.

Οι δυο τους ανέπτυξαν πολλά θέματα στον καναπέ του podcast με την συζήτηση να πηγαίνει γρήγορα σε αυτές τις συγκρίσεις που έχουν κατακλύσει το ΝΒΑ το τελευταίο διάστημα. Στις οποίες ενεπλάκη και ο ίδιος ο Γκριν λίγο καιρό νωρίτερα λέγοντας πως οι δικοί του Γουόριορς του 2017 θα μπορούσαν να νικήσουν τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν.

Αφού συμφώνησαν πως κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να γίνεται λόγω των διαφορετικών στυλ που υπάρχουν στις ομάδες του τότε με το τώρα, ο Κούζμα έκανε μία αναδρομή στους Λέικερς των Τζόνσον και Τζαμπάρ. Την Showtime με τα πέντε πρωταθλήματα. Και είπε πως βλέποντας τον τρόπο που αγωνιζόταν ο Μάτζικ στο παρκέ, θα μπορούσε να σταθεί και να... κυριαρχήσει με τους «λιμνάνθρωπους» σε αυτή την εποχή.

«Πιστεύω ότι οι Showtime Λέικερς θα κυριαρχούσαν σε αυτή την εποχή... Έβλεπα τον Μάτζικ Τζόνσον την δεκαετία του '80, τα higlights του νωρίτερα το καλοκαίρι, και ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι ήταν τόσο γρήγορος. Όχι, όχι, ήταν γρήγορος σαν την κόλαση. Έπαιρνε το ριμπάουντ, και διέσχιζε το παρκέ με τρεις ντρίμπλες. Και αυτό είναι το ΝΒΑ τώρα. Σωστό ή λάθος;» είπε ο Κούζμα που αν μη τι άλλο ξεκίνησε ακόμη μία συζήτηση μεταξύ μπασκετικών γενεών.

