Γκριν: «Οι Γουόριορς του 2017, θα νικούσαν τους Μπουλς του '98»

Την πεποίθησή του πως οι Γουόριορς θα νικούσαν τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν και τους Τζαζ του Καρλ Μαλόουν εξέφρασε ο Ντρέιμοντ Γκριν παρακολουθώντας τους τελικούς του 1998.

Το 2017 η κατάκτηση του τίτλου από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς των Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον, Κέβιν Ντουράντ και Ντρέιμοντ Γκριν, φανέρωνε λίγο πολύ μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει από τα παρκέ του ΝΒΑ.

Ωστόσο, σε μία... θεωρητική ανασκόπηση εκείνης της σεζόν, ο Γκριν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως η «παρέα» των Πολεμιστών θα μπορούσε να ξεπεράσει εμπόδια ακόμη και μπροστά στους Μάικλ Τζόρνταν και Καρλ Μαλόουν. Συγκεκριμένα, παρακολούθησε τους τελικούς του 1998 ανάμεσα στους Μπουλς και τους Τζαζ και έσπευσε με ένα tweet να διχάσει το κοινό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Βλέπω τους τελικούς του '98 ανάμεσα στους Μπουλς και τους Τζαζ. Δεν μπορώ παρά να πω πως η δική μας ομάδα του 2017 θα είχε κερδίσει αυτούς τους Μπουλς για ένα ματς και αυτούς τους Τζαζ για 40 πόντους αν παίζαμε απέναντί τους. Γι' αυτό είναι χαζό να συγκρίνεις εποχές» έγραψε χαρακτηριστικά.

Και η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαν να συγκριθούν οι δύο... φουρνιές έχοντας στο μυαλό μας και αυτό που ο ίδιος ο Στεφ Κάρι σχολίασε για τον τρόπο παιχνιδιού των Γουόριορς που ενδέχεται να άλλαξε το μπάσκετ. Όπως τόνισε και ο Γκριν, το παιχνίδι πήγαινε... κατά περιπτώσεις στο τρίποντο!

I’m watching the 98 Bulls vs Utah in the Finals… I can’t help but notice our 2017 team would’ve beaten these Bulls by a dub and these Jazz by 40 if they’re going to play these brands of basketball. And that’s why it’s dumb to compare Era’s