Θέση για την απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου και την ποινή φυλάκισης 9 ετών για την Μπρίτνεϊ Γκράινερ πήρα οι κομισάριοι από NBA και WNBA, Σίλβερ και Ένγκελμπερτ.

Η δίκη της WNBAer Μπρίτνεϊ Γκράινερ έφτασε στο τέλος της σχεδόν έξι μήνες μετά τη σύλληψή της σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Η Αμερικανίδα κρίθηκε ένοχη από το ρωσικό δικαστήριο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών (μαζί με πρόστιμο 1 εκατ. ρούβλια, δηλαδή περίπου 16.700 $) για λαθρεμπορία και κατοχή ναρκωτικών.

Η απόφαση αυτή έφερε την άμεση αντίδραση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Τζο Μπάιντεν να καλεί την Ρωσία να απελευθερώσει αμέσως την κρατούμενη Γκράινερ, την ώρα που οι κομισάριοι του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, και του NBA, Άνταμ Σίλβερ, παίρνουν επίσημη θέση μιλώντας για μία άδικη απόφαση.

Μάλιστα, τόνισαν την ελπίδα τους πως σύντομα το θέμα θα διευθετηθεί και η Γκράινερ θα γυρίσει πίσω στις ΗΠΑ.

«Η σημερινή ετυμηγορία και η καταδίκη είναι αδικαιολόγητη και ατυχής, αλλά όχι απροσδόκητη και η Μπρίτνεϊ Γκράινερ παραμένει άδικα υπό κράτηση. Η δέσμευση του WNBA και του NBA για την ασφαλή επιστροφή της δεν έχει αμφιταλαντευτεί και ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος αυτής της διαδικασίας του να φέρουμε την BG σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες» αναφέρει η ανακοίνωση.

WNBA Commissioner Cathy Engelbert and NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement regarding Brittney Griner: pic.twitter.com/9z4IanOOHg