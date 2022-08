Μπάιντεν: «Καλώ τη Ρωσία να απελευθερώσει αμέσως την Γκράινερ»!

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ καταδικάστηκε σε κάθειρξη εννιά ετών από ρωσικό δικαστήριο προκαλώντας την άμεση αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν που ζητά την άμεση απελευθέρωσή της.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ κρίθηκε ένοχη για κατοχή και λαθρεμπορία ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε κάθειρξη εννιά ετών από ρωσικό δικαστήριο. Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ του WNBA κρατείται στη Ρωσία από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας έχοντας στην κατοχή της φυσίγγια με χασισέλαιο.

Η Γκράινερ είχε ομολογήσει την ενοχή της εξηγώντας ότι είχε κάνει ένα λάθος και είχε μεταφέρει άθελά της μια απαγορευμένη ουσία στη Ρωσία ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε επίσημη δήλωση όταν έγινε γνωστή η ποινή:

«Σήμερα, η Αμερικανίδα Μπρίτνεϊ Γκράινερ έλαβε ποινή φυλάκισης ως υπενθύμιση αυτού που ήδη γνωρίζει όλος ο κόσμος: Ότι δηλαδή η Ρωσία κρατάει αδίκως την Μπρίτνεϊ. Είναι απαράδεκτο! Καλώ τη Ρωσία να την απελευθερώσει αμέσως ώστε να επιστρέψει στη σύζυγό της, τους αγαπημένους της, τους φίλους και τις συμπαίκτριές της. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να δουλεύει εντατικά προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε η Μπρίτνεϊ και ο Πολ Γουίλαν να γυρίσουν σπίτι με ασφάλεια όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

Biden statement just now on Brittney Griner: pic.twitter.com/VaJpHr9xNn