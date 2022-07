Το μπάσκετ δεν είναι απλή υπόθεση και ο Τζέισον Τέιτουμ φρόντισε να το δείξει σε έναν πιτσιρικά που τα... έβαλε μαζί του με τον σκληρότερο τρόπο!

Ο Τζέισον Τέιτουμ δε βάζει κανένα... συναίσθημα πάνω από το μπάσκετ, ακόμα και όταν δε φοράει τη φανέλα των Σέλτικς αλλά παίζει με πιτσιρίκια. Ο σταρ της Βοστώνης βρέθηκε σε ένα καμπ του Foxborough, όπου μερικά από τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να τον αντιμετωπίσουν.

Ένα εξ αυτών, βέβαια, θα έχει να λέει πως προσπάθησε με κάθε τρόπο να σκοράρει μπροστά του, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Τέιτουμ δεν του έκανε μία, αλλά δύο τάπες, χωρίς να του επιτρέψει να γευτεί τη χαρά ενός καλαθιού, δείχνοντάς του το σκληρό του πρόσωπο.

Jayson Tatum going Mutombo on a camper in Foxborough. #Celtics. pic.twitter.com/ra85CMntm8