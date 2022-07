Ο Τζέισον Τέιτουμ δέχτηκε... σωρεία ερωτήσεων σχετικά με τον Κέβιν Ντουράντ και μία ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Βοστόνη.

Η είδηση που έχει ταράξει τα νερά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τις τελευταίες ημέρες αφορά τον Κέβιν Ντουράντ και μία πιθανή μετακίνηση στη Βοστόνη.

Οι Σέλτικς παρουσιάστηκαν ως μία από τις ομάδες που έκαναν την πρότασή τους στους Νετς προκειμένου να αποκτήσουν τον σούπερ σταρ τους, χωρίς όμως να βρεθεί η χρυσή τομή.

Ο σταρ των Κελτών, Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος αποκλείστηκε πρώτος από την συζήτηση ανταλλαγής, κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη σε event που έδωσε το «παρών».

Αρχικά, ξεκαθάρισε πως εκείνος δεν εμπλέκεται σε περιπτώσεις μεταγραφών και τόνισε πως «Πήραμε δύο νέους παίκτες (σ.σ τον Μάλκολμ Μπρόγκντον και τον Ντανίλο Γκαλινάρι)... Έπαιξα με τον Κέβιν στους Ολυμπιακούς με την Εθνική, προφανώς είναι εξαιρετικός παίκτης. Δεν είναι δική μου απόφαση. Αγαπώ την ομάδα μας. Απλά βγαίνω εκεί έξω και παίζω με τους συμπαίκτες μου. Δεν βάζω αυτό το καπέλο του GM για να πάρω αποφάσεις».

Ενώ για το αν έχει κάποια αντίδραση σχετικά με τις φήμες πως ο Τζέιλεν Μπράουν είναι ο πρώτος υποψήφιος για το trade, απάντησε: «Δεν πιστεύω όλα όσα ακούω στην τηλεόραση. Έχω δει κάποια σκα@τά για μένα που ήταν ψέμματα, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τί πραγματικά είναι αλήθεια και τί όχι».

"I don't make anything of it. I just play basketball... I don't believe everything I see on TV. I seen some sh*t about me that was a lie, so you never really know what is/isn't true."



Jayson Tatum on Kevin Durant-Jaylen Brown rumors.



(via @jschwartz115)pic.twitter.com/D6SswSRzRQ