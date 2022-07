ΝτεΡόζαν για Τζόρνταν: «Προσπαθώ να... κληρονομήσω το φάντασμά του με το fadeaway στη λήξη του χρόνου» (vid)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν στην συνομιλία του με τον Ντρέιμοντ Γκριν μπροστά στην κάμερα, δήλωσε πως προσπαθεί να κληρονομήσει την clutch ενέργεια του Μάικλ Τζόρνταν στη δυναστεία των Μπουλς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έδωσε συνέχεια στο "Draymond Green Show" με τον καλό του φίλο, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και την διάθεση να καλύψουν αρκετά θέματα συζήτησης. Μετά την αποκάλυψη πως ο σταρ των Γουόριορς θέλησε να τον κάνει recruit το περσινό καλοκαίρι όταν εκείνος δεν είχε ομάδα και περνούσε περίοδο κατάθλιψης, πέρασαν στην εποχή των Σικάγο Μπουλς.

Ο ΝτεΡόζαν έγινε άμεσα ένα από τα σημεία αναφοράς στην ομάδα, περνώντας από μερικά κύματα, αλλά το...φάντασμα του Μάικλ Τζόρνταν στην αρένα τον επανέφερε στην κατάλληλη τροχιά. Το ίδιο που προσπαθεί να κληρονομήσει σε καταστάσεις clutch με το fadeaway σουτ όταν η μπάλα καίει, όπως είπε.

"I'm trying to inherit the ghost of Michael on this fadeaway with the clock running down" — @DeMar_DeRozan on the aura of playing for the @ChicagoBulls pic.twitter.com/OfIfJzhCAT

Ο σταρ των Μπουλς μίλησε για την πρώτη φορά που κατάλαβε πως πρέπει να τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι. Μόλις το πέμπτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στους Νικς όπου ηττήθηκαν με 104-103 και το τελευταίο σουτ ήρθε από τα χέρια του (20π., 5ασ., 2κλ.).

«Έκανα airball... Και απλά ένιωσα όλη την ατμόσφαιρα των πάντων να είναι "τι διάολο;". Ένιωσα σαν να μην σεβάστηκα την αύρα αυτού που είχαν συνηθίσει να βλέπουν αυτοί οι φίλαθλοι από τον MJ στα game winners. Ζεις για εκείνες τις στιγμές. Και για να είμαι σε εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά το τέταρτο ή το πέμπτο παιχνίδι μου και να παίρνω αυτό το σουτ... είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα ήμουν ποτέ ξανά σε αυτή την κατάσταση» είπε αρχικά και συνέχισε

«Κοιτώντας πίσω σε όλες τις στιγμές που είχα σε εκείνη την αρένα, ήταν σαν να έχω το φάντασμά του. "Προσπαθώ να κληρονομήσω το φάντασμα του Μάικλ που σουτάρει το fadeaway με το ρολόι να τρέχει". Το κουβαλούσα στην καρδιά μου μετά από εκείνη τη στιγμή γιατί το ένιωθες από τους οπαδούς, το ένιωθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Βλέπεις τον Σκότι (Πίπεν) και τον Μάικλ. Βλέπεις τον Μπομπ Λαβ. Βλέπεις αυτές τις φανέλες εκεί πάνω και ακούς αυτή τη μουσική όταν βγαίνεις, που είναι η ίδια με τότεΟ ν. Πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτό».

DeMar DeRozan: “You look back at all the moments I had in the [United Center], it’s the ghost of Michael [Jordan]. I’m trying to inherit the ghost of Michael shooting this fadeaway with the clock running down” pic.twitter.com/Zm6y2sneXu