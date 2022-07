Όσο ο Ντουάιτ Χάουαρντ παραμένει κομμάτι της free agency, εξετάζει και το ενδεχόμενο μιας στροφής στην καριέρα του διαλέγοντας τον δρόμο του WWE.

Το φετινό καλοκαίρι και μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς, ο Ντουάιτ Χάουαρντ βρίσκεται στην λίστα των free agents περιμένοντας τις προτάσεις για την επόμενη μέρα της καριέρας του. Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν δείξει ενδιαφέρον και εξετάζουν την περίπτωσή του κάτι που αρέσει και στον ίδιο.

Όμως, ο πρωταθλητής του 2020 έχει αρχίσει να βάζει και άλλες επιλογές στο μυαλό του. η τελευταία αφορά το WWE. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο κάποιοι αθλητές να ακολουθούν τον δρόμο της πάλης. Σε αυτό το τρυπάκι είχε μπει και ο Ενές Καντέρ Freedom. Ο Χάουαρντ βρέθηκε στο Νάσβιλ για να περάσει τα απαραίτητα δοκιμαστικά και να... μετρήσει στην τύχη του σε αυτή τη Λίγκα.

Έδειξε να το διασκεδάζει αφού έκανε ολόκληρο... σόου στην παρουσίασή του, ενώ «βομβάρδισε» με ερωτήσεις για τα μυστικά του παιχνιδιού και πως θα πρέπει να κινείται μέσα στο ρινγκ. Μένει να δούμε αν η καριέρα της πάλης θα έρθει σύντομα ή θα πρέπει να περιμένει. Πάντως εκείνος δήλωσε με σιγουριά πως θέλει να το δοκιμάσει!

Dwight Howard was a surprise participant at the WWE Tryout in Nashville today. He told me he legit wants to join the WWE one day. pic.twitter.com/LiUnNqPsdv