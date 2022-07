Οι Νετς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντουάιτ Χάουαρντ και ο ίδιος εξετάζει θετικά την περίπτωση του να βρεθεί στο Μπρούκλιν.

Μπορεί οι Νετς να μην έχουν ξεκαθαρίσει το τί μέλλει γενέσθαι με τον σούπερ σταρ τους, Κέβιν Ντουράντ, που εμπλέκεται ακόμη σε σενάρια ανταλλαγής μετά το αίτημά του για trade, ωστόσο βρίσκονται στην αναζήτηση στόχων για να στελεχώσουν την ομάδα της νέας σεζόν.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ παραμένει στην αγορά των free agents έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στους Λέικερς και περιμένει μία ελκυστική πρόταση για να ξεκινήσει την 19η σεζόν καριέρας του στο ΝΒΑ. Οι φήμες θέλουν το Μπρούκλιν να... γλυκοκοιτάζει την περίπτωσή του και ο βετεράνος σέντερ φαίνεται πως αποκρίνεται θετικά. Έτσι τουλάχιστον αποκάλυψε ο insider της Λίγκας, Μπράντον Ρόμπινσον, που συνομίλησε μαζί του.

Ο 36χρονος Αμερικανός απάντησε πως θα λάτρευε να γίνει μέρος των Νετς (όπου συνδέθηκε και το όνομά του το 2018) και άνοιξε την πόρτα για μελλοντική συμφωνία.

Ο Χάουαρντ την περασμένη σεζόν με τους Λέικερς μέτρησε σε μέσο όρο 16 λεπτά συμμετοχής 6.2 πόντους με 5.9 ριμπάουντ και 61.2% στο σουτ.

Dwight Howard’s name has been mentioned in blogs recently as a potential Brooklyn Nets off-season signee.



I asked him if he had any interest in the Nets. His response to @BallySports was: “Yes I am.”



“Would love that.”



Howard’s an NBA Champ & an eight time All-Star. pic.twitter.com/OV0VelA5Nq