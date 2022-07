Ο πανηγυρισμός του Στεφ Κάρι που έχει γίνει viral φαίνεται πως περνά πλέον και σε μικρότερες ηλικίες. Ένας πιτσιρικάς τον πήγε και ένα βήμα παραπέρα.

Ας μιλήσουμε για επιρροή και ας καταλήξουμε στο πρόσωπο του Στεφ Κάρι.

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατά τη διάρκεια των φετινών playoffs έβαλε αρκετές φορές τους αντιπάλους του... για ύπνο, κάνοντας viral τον πανηγυρισμό του «night, night».

Ένας μικρός θαυμαστής και επίδοξος «κατακτητής» του παρκέ τον μιμήθηκε. Σκόραρε για την ομάδα του και πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο.

Μάλιστα, το πήγε και ένα level πιο πάνω, αφού δεν παρέμεινε όρθιος, αλλά ξάπλωσε φαρδιά πλατιά στο παρκέ για να κάνει ακόμη πιο παραστατική την κίνηση αυτή.

Ο Κάρι πετυχαίνοντας την σκηνή στο twitter του δεν θα μπορούσε να την αφήσει ασχολίαστη!

Went to sleep on em! https://t.co/lKQdVv2Urx