Το NBA δεν αφήνει στην άκρη τη σκέψη για την εισαγωγή ενός ακόμη τουρνουά, κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Από την περσινή σεζόν, το NBA έχει βάλει στη λίστα του την είσοδο ενός ακόμη τουρνουά, κατά τη διάρκεια της σεζόν! Πώς θα γίνει αυτό; Ο κομισάριος της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, μιλώντας και για τα υπόλοιπα δεδομένα της νέας σεζόν, αναφέρθηκε και στο τρόπον τινά... Κύπελλο.

Βασιζόμενος στην επιτυχία του play-in τουρνουά, το οποίο ήρθε για να μείνει, ο Σίλβερ θέλει να τοποθετήσει οκτώ ομάδες (λογικά αυτές με το καλύτερο ρεκόρ) σε ένα τουρνουά αποκλεισμού.

Μόλις γίνουν τα προημιτελικά, θα διεξαχθεί Final 4 σε ουδέτερη έδρα, όπου θα καθοριστεί ο νικητής. Αυτός θα λαμβάνει και το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Πάντως, ακόμη και αν το εμβόλιμο τουρνουά πάρει το «πράσινο φως» δεν πρόκειται να διεξαχθεί πριν τη σεζόν 2023-2024.

