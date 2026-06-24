Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην τελευταία αγωνιστική!

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων σε κάθε διοργάνωση έχει πάντα το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, ειδικά όταν μιλάμε για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!

Οι αναμετρήσεις έχουν τη δική τους άγρια ομορφιά καθώς οι ομάδες παίζουν για την πρόκρισή τους.

Στον 2ο όμιλο, ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί την έδρα του και βρίσκεται στην κορυφή, στην ισοβαθμία με την Ελβετία, της οποίας όμως υπερέχει στη διαφορά τερμάτων.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με ισοπαλία οι Καναδοί θα είναι πρώτοι, ενώ οι Ελβετοί θέλουν μόνο τη νίκη για να προσπεράσουν τον αντίπαλό τους. Ακόμα και με ήττα βέβαια θα πρέπει το Κατάρ να επικρατήσει της Βοσνίας για να πέσει στην 3η θέση η Ελβετία, ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Το Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 2.80 στην Ενισχυμένη της Novibet.

Ένα από τα παιχνίδια που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα βλέμματα πάνω τους, είναι αυτό ανάμεσα στη Σκωτία και τη Βραζιλία. Η «σελεσάο» είναι το φαβορί και θέλει μόνο τη νίκη για να τερματίσει στην πρώτη θέση.

Η είδηση είναι και η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αποστολή, με τον Αντσελότι να δηλώνει ότι ο σούπερ σταρ της Σάντος θα είναι διαθέσιμος.

Οι Σκωτσέζοι παίζουν για τη «ζωή» τους σε αυτό το ματς και ακόμα και ο βαθμός της ισοπαλίας μπορεί να φανεί πολύτιμος για τους ίδιους. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 2.20 στη Novibet.

Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους «32» της διοργάνωσης και αντιμετωπίζει την Τσεχία που θέλει πάση θυσία τη νίκη.

Ο Χαβιέρ Αγκίρε ίσως δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν αρκετά στα πρώτα ματς, και αυτό είναι κάτι που θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Τσέχοι.

Η εικόνα βέβαια της χώρας της Κεντρικής Ευρώπης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική έως τώρα, όμως τώρα έχει μεγάλο κίνητρο. Η διπλή ευκαιρία στο 1Χ είναι σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

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