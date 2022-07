Στο φετινό Summer League υπάρχει μια καινοτομία και θυμίζει το περίφημο χρυσό γκολ που ίσχυε κάποτε στο ποδοσφαίρο στην παράταση.

Έναν κανονισμό που δεν έχουμε ξαναδεί στο ΝΒΑ, έχουν επιστρατεύσει στο Summer League για να μην κρατάνε τα ματς μεγάλη διάρκεια, αν πηγαίνουν σε παράταση. Οι rookies και οι παίκτες που παλεύουν για ένα συμβόλαιο στον μαγικό κόσμο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, φέτος έχουν βάλει στη... ζωή τους το χρυσό καλάθι που μοιάζει πολύ με το χρυσό γκολ στο ποδόσφαιρο στην παράταση που ίσχυε παλιότερα.

Two things here.



1. Never seen a crowd like this for a summer league game no matter the situation.



2. Sudden death summer league OT rules are awesome. pic.twitter.com/beaMxNTfCX