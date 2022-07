Ο Νίκολα Γιόκιτς γιόρτασε με τους φίλους του την επέκταση του συμβολαίου του πίνοντας και χορεύοντας ως τα ξημερώματα!

Μόλις χθες (8/7) ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε και επίσημα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA, με τους Ντένβερ Νάγκετς να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμα πέντε χρόνια έναντι 270 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Σέρβος σέντερ, χαρακτηριστικός Βαλκάνιος, το γιόρτασε σε μια ταβέρνα με τους φίλους του μέχρι το ξημέρωμα.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον 27χρονο να χορεύει ημίγυμνος γύρω από μια φωτιά με αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι... τον πήραν σηκωτό στις 6:20 π.μ.

Δείτε το:

Ieri Jokic ha firmato il contratto da 264 milioni in 5 anni. Poi la sera è andato in una bettola con gli amici a ballare a petto nudo attorno a un fuoco, e a tracannare di tutto. Testimoni raccontano che è stato portato via alle 6:20 del mattino.pic.twitter.com/mU8KAiEWZ0