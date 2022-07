Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε και επίσημα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA, με τους Ντένβερ Νάγκετς να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολαίου του.

«Εδώ για μείνει», ήταν οι λέξεις που επέλεξαν οι Ντένβερ Νάγκετς για να επισημοποιήσουν την παραμονή του Νίκολα Γιόκιτς. Αυτό που παρέλειψαν να αναφέρουν οι Νάγκετς είναι το... αζημίωτο της υπόθεσης.

Ο Σέρβος σέντερ, MVP στις δύο τελευταίες σεζόν, θα μείνει για άλλα πέντε χρόνια στο Ντένβερ, έναντι 270 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA! Ο Γιόκιτς θα έχει επιλογή ανανέωσης στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, με το ύψος της αμοιβής του να φτάνει - μόνο για εκείνο το έτος - στα 60 εκατομμύρια δολάρια!

Την ανακοίνωση της συμφωνίας έκανε και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ποζάροντας μαζί με τον Γιόκιτς στη Σερβία. Μάλιστα η συμφωνία υπογράφηκε με το «τυχερό στυλό», όπως έγραψε ο δαιμόνιος Σέρβος ατζέντης.

Lucky pen is always around! Especially when you need to sign the biggest ever super max Nba conttact! Denver Nugetts locked back to back Nba mvp, Nikola Jokic, until 2028! #BeoBasket pic.twitter.com/LaZJ5M4ohi