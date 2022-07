Ο Ντάμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε άλλα δύο χρόνια στη συμφωνία του με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (120 εκατ.).

Για πάντα στους Μπλέιζερς! Ο Ντάμιαν Λίλαρντ θα μείνει στο Πόρτλαντ μέχρι την ηλικία των 36 ετών (μέχρι τη σεζόν 2026-2027), αν εξαντλήσει το νέο συμβόλαιό του.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν διετή επέκταση στο τριετές συμβόλαιο του 31χρονου γκαρντ, με το οικονομικό κέρδος να είναι 120 εκατομμύρια δολάρια.

Αν αυτά συμπεριληφθούν στην τρέχουσα συμφωνία, τότε ο Λίλαρντ θα καρπωθεί 270 εκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, τα χρήματα που θα έχει κερδίσει στην καριέρα του θα φτάσουν στα 451 εκατομμύρια δολάρια, ένα από τα υψηλότερα ποσά στην ιστορία της λίγκας.

