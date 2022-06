Οι Μπλέιζερς αναμένεται να προσφέρουν διετή επέκταση 100 εκατ. δολαρίων στον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Είναι ο ηγέτης τους, το πρόσωπο του οργανισμού και ένας πιστός στρατιώτης όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που ουδέποτε είχε την απαραίτητη βοήθεια για να μπορέσει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ συνεχίζει να δείχνει την αφοσίωση του στο Πόρτλαντ και η ομάδα ετοιμάζεται να τον ανταμείψει με μια πλουσιοπάροχη επέκταση. Σύμφωνα με τον Jake Fischer, οι Μπλέιζερς αναμένεται να προσφέρουν στον Dame διετή επέκταση αξίας 100 εκατ. δολαρίων. Να θυμίσουμε πως το τωρινό συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Λίλαρντ με την ομάδα εκπνέει το 2025, κάτι που σημαίνει πως ένας εκ των κορυφαίων clutch players της ιστορίας θα ριζώσει στο Πόρτλαντ μένοντας μέχρι και το 2027.

Όλα αυτά ενώ πριν λίγες μέρες ο Λίλαρντ ανέβασε story στο Instagram με τον Κέβιν Ντουράντ στα χρώματα των Μπλέιζερς κι... άναψε τις συζητήσεις στο NBA, πυροδοτώντας νέα μεταγραφικά σενάρια. Πάντως οι Μπλέιζερς προσδοκούν να τον κρατήσουν για όλη του την καριέρα του στο Πόρτλαντ.

Portland is expected to offer Damian Lillard a two-year extension worth over $100 million, per @JakeLFischer pic.twitter.com/mivKAD6B53