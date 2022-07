Ντέιβις: Προπονείται σκληρά από τις 8 το πρωί για να επιστρέψει δριμύτερος (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις θέλει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο τη νέα σεζόν.

Ένα... ναυάγιο ήταν οι Λέικερς τη σεζόν που πέρασε και δεν κατάφεραν να μπουν ούτε στα playoffs. Από την πλευρά του ο Άντονι Ντέιβις ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό και σε πολλά ματς προβλημάτησε με τις εμφανίσεις του.

Πριν λίγες ο Κέβιν Γκαρνέτ έκανε κριτική στον Unibrow, αναφέροντας πως έπρεπε να είναι ήδη MVP: «Mπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από όσο είναι. Θα έπρεπε να είναι MVP της λίγκας», ήταν τα λόγια του. Ο Unibrow παραδέχθηκε στις 12 Ιούνη ότι δεν έχει σουτάρει από τις 5 Απριλίου, κάτι που έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό τους λιμνάνθρωπους.

Ωστόσο πλέον θέλει να καλύψει το χαμένο εδαφος και προπονείται με τον προσωπικό του προπονητή, ο οποίος έκανε γνωστό στον κόσμο πως ο ψηλός των Λέικερς ξεκινάει την προπόνηση του κάθε μερα περίπου στις 8 το πρωί, δείχνοντας πόσο θέλει να βρει την φόρμα του.

Anthony Davis been locked in! Training everyday at 4:50am is what it takes! After 400makes, FT’s are key! To be the best if you need to be up before the rest. More work to be done this summer!🏁🎯 @AntDavis23 . -Stay locked in! #NBA #LethalShooter pic.twitter.com/YzFwyUebu6