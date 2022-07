Γκαρνέτ για Ντέιβις: «Θα έπρεπε να είναι MVP του ΝΒΑ»

Ο Κέβιν Γκαρνέτ θέλει να δει παραπάνω πράγματα από τον Άντονι Ντέιβις.

Είναι ένας από τους κορυφαίος ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ και η άποψη του έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Κέβιν Γκαρνετ στάθηκε στον Άντονι Ντέιβις και έδειξε πως θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει κάνει πολλά παραπάνω μέχρι στιγμής στην καριέρα του.

Ο Άντονι Ντέιβις έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, πέρυσι ήταν πολύ μέτριος στους Λέικερς, ενώ κορυφαία του στιγμή ήταν οι φοβερές εμφανίσεις το 2020 στη φούσκα του Ορλάντο.

Ο KG έκανε κριτική στον Unibrow, αναφέροντας πως έπρεπε να είναι ήδη MVP: «Mπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από όσο είναι. Θα έπρεπε να είναι MVP της λίγκας», ήταν τα λόγια του.

KG believes AD should be a league MVP.



