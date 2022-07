Σύμφωνα με το Yahoo! Sports, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε προπόνηση με τους Ντάλας Μάβερικς, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν αφήνει στην άκρη το όνειρο του NBA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Yahoo! Sports, ο Ντόρσεϊ έκανε προπόνηση με τους Ντάλας Μάβερικς, την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή στο NBA έχει ανοίξει η Free Agency και οι περισσότερες ομάδες κάνουν κλειστές προπονήσεις, προκειμένου να δοκιμάσουν παίκτες και να τσεκάρουν την προοπτική τους για μία πιθανή συμφωνία.

Ο Ντόρσεϊ έχει αγωνιστεί για δύο σεζόν στο NBA, φορώντας τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς (56 αγώνες τη σεζόν 2017-2018), ενώ την επόμενη τη μοίρασε ανάμεσα στους Χοκς (27 ματς) και στους Μέμφις Γκρίζλις (21 αγώνες).

Former Oregon shooting guard Tyler Dorsey had a private workout for the Dallas Mavericks yesterday, sources tell @YahooSports. Last season, Dorsey (6-5 shooting guard) helped lead Olympiacos (Greece) to the EuroLeague Final Four and was the 2nd leading scorer on the team.