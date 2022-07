O Kαρλ-Άντονι Τάουνς συμφώνησε με τη Μινεσότα για επέκταση 224 εκατ. δολαρίων.

Eίναι ο κορυφαίος παίκτης τους εδώ και χρόνια και όπως ήταν φυσικό, έπρεπε να ανταμειφθεί. Οι Τίμπεργουλβς δεν έχασαν χρόνο και συμφώνησαν με τον αστέρα τους, Καρλ-Άντονι Τάουνς σε τετραετές συμβόλαιο (supermax επέκταση) αξίας 224 εκατ. δολαρίων. H νέα συμφωνία ξεκινά από τη σεζόν 2024-25 και αυτό μεταφράζεται σε εξαετές (μαζί με τα χρόνια που απέμεναν στο παλιό συμβόλαιο) 295 εκατ.δολαρίων.

Ο ΚΑΤ αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια τη φετινή σεζόν με τους λύκους και μέτρησε 24.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και το εντυπωσιακό 41% στο τρίποντο. Ένας από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς στη λίγκα που ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να διεκδικήσει κάτι σπουδαίο στη Μινεσότα, δηλαδή να παλέψει για ένα πρωτάθλημα.

Karl-Anthony Towns and the Timberwolves have agreed to a four-year, $224M super max extension, per @wojespn pic.twitter.com/3HCiMMbLwj