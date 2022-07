Ο Μπόμπι Πόρτις θα μείνει για άλλα τέσσερα χρόνια στο Μιλγουόκι

Eίναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό του Μιλγουόκι και του το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το ρόστερ των Μπακς ο Μπόμπι Πόρτις και έτσι έγινε. Ο ψηλός των ελαφιών συμγώνησε σε τετραετές συμβόλαιο αξίας 49 εκατ.δολαρίων και θα συνεχίσει να είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είχε μεγάλη συνεισφορά στο πρωτάθλημα του 2021, ενώ το πάλεψε και την περσινή σεζόν, όπου για μεγάλο διάστημα κάλυψε το τεράστιο κενό που άφησε ο τραυματισμός του Μπρουκ Λόπεζ.

Ο Μπόμπι τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 14.6 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 39.3% στο τρίποντο, ενώ συνδυάζει καλές κινήσεις στο post, εξωτετικό σουτ και προσήλωση στην άμυνα. Βγάζει μεγάλη ενέργεια στο παρκέ και ο κόσμος των Μπακς τον λατρεύει κάθε φορά που τον απολαμβάνει στο παρκέ. Μία εκκρεμότητα έληξε θετικά για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπόμπι τετραετίας στο Μιλγουόκι λοιπόν.

