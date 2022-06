Ο Σακίλ Ο'Νιλ έδειξε και πάλι το φιλανθρωπικό του πνεύμα και μετά την συναυλία του ως DJ Diesel στο Μπάφαλο, δώρισε 50.000 δολάρια σε οικογένεια ενός εκ των θυμάτων από επίθεση στην περιοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του άλλοτε θρύλου των Λέικερς ακούγεται δίπλα στη λέξη «δωρεά» ή «προσφορά». Ο Σακίλ Ο'Νιλ φροντίζει σε κάθε του ευκαιρία να αναδείξει το αίσθημα της φιλανθρωπίας που τον διακατέχει. Χωρίς καμία προσπάθεια και προβολή.

Αυτή τη φορά, εκμεταλλεύτηκε την «ιδιότητά» του DJ. Μετέτρεψε αυτό που κάνει για διασκέδαση σε κίνηση καλού σκοπού. Η συναυλία του DJ Diesel, δηλαδή του Σακίλ, έλαβε χώρα το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ένα «χτύπημα» σε σούπερ μάρκετ στις 14 Μαΐου βύθισε την περιοχή στο πένθος. Η αρχική σκέψη ήταν να ακυρωθεί η εμφάνιση, ωστόσο ο Ο'Νιλ πέρασε το μήνυμά του.

Όπως αναφέρει το TMZ Sports, προτού παίξει μουσική στο event, συνομίλησε με την οικογένεια (γιο και σύζυγο) του Άαρον Σάλτερ Τζούνιορ, ενός εκ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης. Και αποφάσισε να τους στηρίξει δωρίζοντάς τους τα 50.000 δολάρια που επρόκειτο να λάβει.

Περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από ένοπλο άνδρα που άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ του Μπάφαλο. Ο Άαρον, συνταξιούχος αστυνομικός που εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μέρος όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, προσπάθησε να εμποδίσει τον οπλισμένο άνδρα και οδηγήθηκε στον θάνατο.

Ο Σακίλ ακόμη και μέσω της μουσικής έδειξε το εκτός παρκέ πρόσωπό του! Θυμίζουμε πως και τρία χρόνια πριν, είχε δωρίσει ένα σπίτι στην Ατλάντα για οικογένεια που ο γιος τους είχε πυροβοληθεί και είχε μείνει παράλυτος.

