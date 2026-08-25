Το Fantasy League του ελληνικού πρωταθλήματος είναι γεγονός και έρχεται να κάνει «εγκαίνια» με το πρώτο τζάμπολ του νέου πρωταθλήματος.

Και... Fantasy League θα έχει το πρωτάθλημα της GBL ενόψει της σεζόν 2026-27 όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Η διαδικασία είναι... γνωστή και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και όλες οι λεπτομέρειες για το πρώτο τζάμπολ και για τους... επίδοξους virual προέδρους.

Η ανακοίνωση της GBL

«Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η νέα εφαρμογή της Stoiximan GBL δίνει στους φιλάθλους αυτό που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι General Managers: τον απόλυτο έλεγχο στις επιλογές των αθλητών σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Οι νέοι μάνατζερς θα μπορούν να διαλέγουν παίκτες, να κάνουν τις μεταγραφές τους πριν από κάθε αγωνιστική και να συγκεντρώνουν βαθμούς από όσα πραγματικά συμβαίνουν στο παρκέ, διεκδικώντας πλούσια δώρα.»