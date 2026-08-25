Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Μπάγερν, Βίνσεντ Κομπανί, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όπως αποκάλυψε Γερμανός δημοσιογράφος σε podcast της «BILD».

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει καταφέρει να προκαλέσει ντόρο στη Γερμανία από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, η οποία έβγαλε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από τη Γκενκ. Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως ο Νίκο Κόβατς τον εμπιστεύτηκε με φανέλα βασικού στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στη Μπάγερν, με τον Έλληνα εξτρέμ να ταλαιπωρεί τη βαυαρική άμυνα για μια ώρα αγώνα.

Ο προπονητής της Μπάγερν, πάντως, Βίνσεντ Κομπανί, δεν έμαθε το όνομά του Καρέτσα από το προηγούμενο Klassiker. Όπως αποκάλυψε άλλωστε Γερμανός δημοσιογράφος της «BILD», ο Κομπανί του εξέφρασε σε μεταξύ τους κουβέντα τον θαυμαστό του για τον Έλληνα εξτρέμ. Ο Βέλγος προπονητής ξεχώρισε τον Καρέτσα από το ρόστερ της Ντόρτμουντ και τον συμβούλεψε να τον έχει στα υπόψιν του για το ρεπορτάζ των Βεστφαλών.

«Παλαιότερα ήμουν ρεπόρτερ της Μπάγερν Μονάχου, οπότε γνωριζόμαστε λίγο και ανταλλάξαμε χαιρετισμούς. Στη συνέχεια μιλήσαμε για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Κομπανί γνωρίζει ότι πλέον καλύπτω το ρεπορτάζ της Ντόρτμουντ. Μου είπε ποιον παίκτη θεωρεί αρκετά καλό: το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Καρέτσα, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει και βελγικό υπόβαθρο. Έπαιζε στη Γκενκ και μεγάλωσε στο Βέλγιο.

Ο Κομπανί μού είπε ότι είναι πραγματικά πολύ καλός και ότι θα πρέπει να τον έχω υπόψη μου. Μάλιστα, από τον τρόπο που το είπε, σχεδόν μου έδωσε την εντύπωση ότι τον είχε στη λίστα του εδώ και αρκετό καιρό. Του αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μίκαελ Σρόερ κατά την παρουσία του σε podcast της «BILD».