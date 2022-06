Οι Γουόριορς σκοπεύουν να κρατήσουν Πόρτερ, Πέιτον και Λούνεϊ, κάτι που σημαίνει πως θα πιάσουν το... μαγικό 500άρι.

Στο Gazzetta σας είχαμε εξηγήσει τον τρόπο που οι Γουόριορς θα γίνουν η πιο ακριβή ομάδα της ιστορίας, πληρώνοντας φόρο που φτάνει στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Φαίνεται πως το Γκόλντεν Στέιτ θα γίνει μια ομάδα 500 εκατ. δολαρίων, αφού το payroll θα φτάσει κοντά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς η ομάδα του Στιβ Κερ θέλει να κρατήσει όλα τα... κομμάτια που βοήθησαν για τον τίτλο του 2022.

Οι πολεμιστές θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Γκάρι Πέιτον, τον Ότο Πόρτερ και τον Κέβον Λούνεϊ. Εγγυημένα συμβόλαια ενόψει της νέας σεζόν έχουν και οι Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον, Ντρέιμοντ Γκριν, Άντριου Γουίγκινς, Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μόουζες Μούντι, Tζέιμς Γουάισμαν, ενώ θα κρατήσουν και τον φορτσάτο Τζόρνταν Πουλ.

Η συνταγή δούλεψε φέτος και στο Σαν Φρανσίσκο γνωρίσουν πολύ καλά ότι «ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει».

