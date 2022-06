NBA και WNBA τάσσονται απέναντι στο νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις

Το NBA και το WNBA ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στο νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Το NBA έχει επιδείξει ευαισθησία σε πολλά κοινωνικά θέματα. Αυτή τη φορά ένωσε τις δυνάμεις του με το WNBA, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεση τους για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία απαγορεύει τις αμβλώσεις.

«Το NBA και το WNBA πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν σε ότι αφορά την υγεία και το μέλλον τους, και πιστεύουμε ότι αυτή η ελευθερία πρέπει να προστατευτεί. Θα συνεχίζουμε να συνηγορούμε για ισότητα των φύλων και της υγείας, και να εξασφαλίσουμε πως οι υπάλληλοί μας θα έχουν πρόσβαση σε αναπαραγωγικό πρόγραμμα υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο που ζουν», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση από τις δύο λίγκες.

Η απόφαση του Ανώτατο Δικαστηρίου προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να χαρακτηρίζει την ημέρα ως «θλιβερή».

Με αυτήν την απόφαση ουσιαστικά καταρρίφθηκε ένας νόμος που ίσχυε για 50 χρόνια και έδινε την ελευθερία σε μία γυναίκα να προχωράει στην άμβλωση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

The WNBA firmly believes people have the right to make their own personal decisions regarding their health. We stand in solidarity with those who fear for the repercussions of the Supreme Court decision today and remain committed to our 2022 WNBA season focus on civic engagement. pic.twitter.com/RtuBdjbozP