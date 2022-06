Η απόφαση της υπόθεσης Roe v Wade ανατρέπεται μετά από σχεδόν 50 χρόνια και η μισή χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ χαρακτηρίζει παράνομο το δικαίωμα στην άμβλωση, κάτι που ανατρέπεται μετά από 50 χρόνια.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ δεν θα έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οι ίδιες το σώμα τους και ανατρέπεται το δικαίωμά τους να επιλέγουν αν θα συνεχίσουν μια κύηση ή όχι.

