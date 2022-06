Οι Γουόριορς μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς στη Βοστόνη, επέστρεψαν... σπίτι τους κρατώντας τα τρόπαια ψηλά, για τον κόσμο που περίμενε να τους υποδεχτεί στο αεροδρόμιο!

Η Δυναστεία των Γουόριορς επέστρεψε! Στην σειρά των NBA Finals με τους Σέλτικς έδειξαν την κυριαρχία τους. Στο Game 6 μακριά από την έδρα τους, επικράτησαν των Κελτών και αναδείχθηκαν πρωταθλητές, φορώντας ένα ακόμη δαχτυλίδι. Το τέταρτο την τελευταία οκταετία.

Μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς στη Βοστόνη για την μεγάλη τους επιτυχία, οι «Πολεμιστές» επέστρεψαν στο Σαν Φρανσκίσκο για να αφήσουν στην τροπαιοθήκη τους το ολόχρυσο κύπελλο. Βγαίνοντας από το αεροπλάνο, φίλοι της ομάδας του περίμεναν να τους υποδεχτούν με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Πρώτος ο Ντρέιμοντ Γκριν, κρατώντας το τρόπαιο αγκαλιά. Έπειτα ο Κλέι Τόμπσον. Και μετά ο Στεφ Κάρι, ο MVP των τελικών, κρατώντας και το δικό του βραβείο ψηλά!

Στις πρώτες τους δηλώσεις κανείς δεν μπορεί να κρύψει την χαρά του με το «είμαστε πρωταθλητές» να επαναλαμβάνεται συνεχώς! Τα γλέντια ξεκίνησαν από το TD Garden και φαίνεται να συνεχίστηκαν σύμφωνα με τις δηλώσεις του Στιβ Κερ κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο και λέγοντας πως «Είμαι σε hungover».

Και όλα αυτά, λίγο πριν το καθιερωμένο parade των πρωταθλητών!

“I’m not gonna lie, I’m hungover right now.”



Steve Kerr talks about the Dubs' celebration after winning the NBA Finals last night pic.twitter.com/FlSGLmSIcB