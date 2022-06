Ο Στεφ Κάρι ήταν συγκλονιστικός στους τελικούς και όπως ήταν αναμενόμενο αναδείχθηκε MVP των τελικών για το 2022.

Το 2015 το είχε χάσει από τον Αντρέ Ιγκουοντάλα, ενώ το 2017 και το 2018 το πήρε ο Κέβιν Ντουράντ. Φέτος δεν γινόταν να το χάσει ο Στεφ Κάρι. Ο τεράστιος παικταράς των Γουόριορς πανηγύρισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP των τελικών (Bill Russell Finals MVP), μετά τα... όργια που έκανε στη σειρά με τους Σέλτικς.

Οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στο έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το τέταρτο στα τελευταία οκτώ χρόνια. Άλλαξε το μπάσκετ, είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και TOP 10 παίκτης ever. Στους τελικούς έκανε ότι ήθελε κόντρα στους Σέλτικς και τελείωσε τη σειρά με 31.2 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο, 41.8% στα τρίποντα και 48% στα σουτ. Πήρε το βραβείο που τόσο του έλειπε από τη συλλογή του και το χάρηκε με την ψυχή του.

Μάλιστα έγινε ο έκτος παίκτης της ever με 4 πρωταθλήματα, 2+ βραβεία MVP και Finals MVP. Οι υπόλοιποι είναι οι ΛεΜπρόν, Τζόρνταν, Τζόνσον, Τζαμπάρ και Ντάνκαν. Θρύλος σε μια θρυλική λίστα. Υπόκλιση στον τεράστιο Στεφ Κάρι.

