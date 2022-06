Οργισμένη αντίδραση συζύγου Γκριν: «Τον λέγανε σκ@@λα μπροστά στα παιδιά μας, αηδιαστικό»

Η σύζυγος του Ντρέιμοντ Γκριν ξέσπασε και μέσω ανάρτησής της στο Instagram έριξε «πυρά» στους φίλους των Σέλτικς που βρέθηκαν στο TD Garden και φώναζαν υβριστικά συνθήματα κατά του παίκτη των Γουόριορς.

Οι Σέλτικς από τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/06) έχουν το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των NBA Finals με τους Γουόριορς έχοντας γυρίσει τα παιχνίδια στην έδρα τους.

Στο συγκριμένο παιχνίδι, το σύνθημα «αντε γ@μ... Ντρέιμοντ» είχε την...τιμητική του με τους κατοίκους της Βοστώνης να μην ξεχνούν τι έγινε στα δύο πρώτα ματς. Κάτι που το σχολίασε και ο Κλέι Τόμπσον στην συνέντευξη Τύπου, μιλώντας ειρωνικά για τους φίλους των Κελτών.

Στην συνέχεια αυτού, η σύζυγος του Γκριν, Χέιζελ, έκανε το δικό της ξέσπασμα μέσω του Instagram λέγοντας πως το κοινό στο TD Garden έλεγε «σκ@@λα και καρ@@λη τον Ντρέιμοντ. Τα παιδιά μας ήταν στο παιχνίδι ακούγοντας αυτό το χάλι. Πολύ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΌ από μέρους σας... μικροί οπαδοί των Σέλτικς. Απλά ντροπή».

Μάλιστα, έκανε λόγω και για τις ανάλογες κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει η Λίγκα έχοντας την λίστα όσων παρευρίσκονται στο γήπεδο ώστε να μπορούν να αποβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Draymond's wife Hazel sounds off on Celtics fans for F you Draymond Chants. 😬



(📸: IG/lovehazelrenee) pic.twitter.com/j7Eprk1hAz