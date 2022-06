Κλέι Τόμπσον: «Το κοινό έβριζε μπροστά σε παιδιά, καλή δουλειά Βοστόνη» (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον δεν κρατήθηκε. Τα... έχωσε στους φιλάθλους των Μπόστον Σέλτικς για τα υβριστικά συνθήματα κατά του Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται πίσω με 2-1 νίκες στη σειρά των NBA Finals, με τον Κλέι Τόμπσον να μιλάει για τη συμπεριφορά των φιλάθλων.

Το σύνθημα «αντε γ@μ... Ντρέιμοντ» ακούστηκε αρκετές φορές με τους κατοίκους της Βοστόνης να μην ξεχνούν τι έγινε στα δύο πρώτα ματς.

«Εχουμε παίξει ξανά μπροστά σε αγενές κοινό. Έλεγαν υβριστικά συνθήματα μπροστά σε παιδιά. Αληθινό επίπεδο. Καλή δουλειά Βοστόνη», ήταν το σχόλιο του Τόμπσον, ο οποίος τελείωσε το Game 3 με 25 πόντους.

“Dropping F-bombs with children in the crowd. Real classy. Good job, Boston."



- Klay on the chants toward Draymond pic.twitter.com/dM7q4uLllo