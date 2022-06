Ο Κουίν Σνάιντερ θα αποχωρήσει από τον πάγκο των Γιούτα Τζαζ και ήδη τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων αντικαταστατών του έχουν βγει στην επιφάνεια.

Ο Κουίν Σνάιντερ αφήνει τους Γιούτα Τζαζ, με τους «μορμόνους» να είναι υποχρεωμένοι για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα ονόματα, με τον πρώην προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τέρι Στοτς να είναι ανάμεσα σε αυτά.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και στους Τζαζ έχουν προκύψει αρκετοί βοηθοί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να γίνουν πρώτοι προπονητές.

Αυτοί είναι ο Τζόνι Μπράιαντ (Νιου Γιορκ Νικς), Γουίλ Χάρντι (Μπόστον Σέλτικς), Έντριαν Γκρίφιν (Τορόντο Ράπτορς), αλλά και ο τωρινός βοηθός του Στοτς στη Γιούτα, Άλεξ Τζένσεν.

Sources: Among initial candidates for Utah’s open head coaching job: Knicks assistant Johnnie Bryant, Jazz assistant Alex Jensen, former Trail Blazers coach Terry Stotts, Celtics assistant Will Hardy and Raptors assistant Adrian Griffin.