Ο Κουίν Σνάιντερ παραιτήθηκε και δεν συνεχίσει στον πάγκο των Τζαζ.

Ήταν σταθερά στον πάγκο των Τζαζ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2014 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τους. Όμως πλέον ο Κουίν Σνάιντερ θα ψάξει τον νέο σταθμό της καριέρας του, αφού παραιτήθηκε από head coach.

Mε τον Σνάιντερ οι Μορμόνοι έπαιξαν έξι σεζόν στα playoffs, όμως ποτέ δεν κατάφεραν να κάνουν το βήμα παραπάνω στα playoffs, παρόλο που σε πολλές αγωνιστικές περιόδους αποτελούσαν εκ των κορυφαίων ομάδων της Δύσης στο τέλος της regular season.

Είχε 327 νίκες και 264 ήττες στη regular seasons και μαζί με τον Κερ ήταν οι τρίτοι μακροβιότεροι προπονητές σε μια ομάδα μετά τους Σποέλστρα και Πόποβιτς.

Μάλιστα οι συνολικά 372 νίκες του στη Γιούτα τον βάζουν στην δεύτερη θέση ever, πίσω μόνο από τις 1.127 του θρύλου Τζέρι Σλόαν. Η αποχώρηση του Σνάιντερ έχιε φέρει... σύννεφα και στον Ντόνοβαν Μίτσελ, στον οποίο δεν άρεσε αυτή η εξέλιξη

