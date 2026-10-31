Οι Μπλέιζερς φιλοξενήθηκαν από τους Τζαζ και πήραν εύκολα το διπλό στη Γιούτα με 112-90.

Με τον καλύτερο τρόπο έχουν ξεκινήσει τη σεζόν στο NBA οι Μπλέιζερς, οι οποίοι στα πέντε ματς που έχουν δώσει, μετράνε τέσσερις νίκες. Το Πόρτλαντ, μετά την ήττα από τους Γκρίζλις, έβγαλε αντίδραση και κέρδισε με πολύ μεγάλη άνεση εκτός έδρας τους Τζαζ, με 112-90.

Κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, ήταν ο Ντένι Άβντιγια, με τον Ισραηλινό να τελειώνει το ματς με 24 πόντους (10/13 βολές, 4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Πολύ καλός και ο θρύλος της ομάδας, Ντέιμιαν Λίλαρντ, ο οποίος είχε 22 πόντους (7/8 βολές, 3/7 δίποντα, 3/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη.

Από πλευράς Τζαζ, κορυφαίος ήταν ο Ντάριν Πίτερσον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-27, 42-59, 64-88, 90-112