Μάτζικ: «Με Γιάννη και Τέιτουμ το ΝΒΑ είναι σε καλά χέρια για χρόνια»

Ο Μάτζικ Τζόνσον αποθέωσε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζέισον Τέιτουμ για τα... όργια τους στο Game 6.

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Μπακς στο Game 6 και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στο έβδομο ματς της σειράς των ημιτελικών Ανατολής. Στο έκτο παιχνίδι είδαμε μια τιτανομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Τζέισον Τέιτουμ, με τους δύο σταρ να κάνουν... παπάδες δείχνοντας την κλάση τους.

Ο Τζέισον Τέιτουμ έβαλε μεγαλά σουτ στην τελευταία περίοδο και τελείωσε την αναμέτρηση με 46 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 7/15 τρίποντα, ενώ από την πλευρά του ο Έλληνας σταρ έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να γλιτώσει την ομάδα του, αλλά δεν είχε την παραμικρή βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν όλα τα λεφτά με 44 πόντους, 20 ριμπάουντ και 6 ασίστ, θυμίζοντας Σακίλ και Τσάμπερλεϊν.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον που παρακολουθεί τα ματς των playoffs, με ανάρτηση του στο twitter, έβγαλε το καπέλο στον ηγέτη των Μπακς και των Σέλτικς. «Το ΝΒΑ είναι σε καλά χέρια για πολλά χρόνια με αυτούς τους δύο σούπερσταρ, τον Τέιτουμ και τον Αντετοκούνμπο. Η σειρά είναι στο 3-3 και δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το Game 7», έγραψε ο Μάτζικ.

The NBA is in great shape for years to come with these two superstars, Jayson Tatum and Giannis Antetokounmpo. This series is all tied up at 3-3 and I can't wait until Game 7!!