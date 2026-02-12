Πάρτι οι Σέλτικς, ασταμάτητοι Πίστονς, διπλά Κλίπερς και Σπερς (vid)

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Σέλτικς, οι Κλίπερς αλλά και οι Πίστονς.

Οι Χόρνετς επικράτησαν δύσκολα με 110-107 των Χοκς στο ΝΒΑ, με τον Μίλερ να έχει 31 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους νικητές. Από την άλλη πλευρά ο ηγέτης των γερακιών, Τζέιλεν Τζόνσον μέτρησε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Αφεντικά οι Σέλτικς

Οι Σέλτικς ήταν κυρίαρχοι κόντρα στους Μπουλς στη Βοστώνη κι επικράτησαν με 124-015 των ταύρων. Ο Πρίτσαρντ είχε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ δεν έφτασο Μπουζέλις με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Σικάγο.

Εντυπωσιακοί Σπερς μέσα στο Σαν Φρανσίσκο

Οι Σπερς επικράτησαν με 126-113 των Γουόριορς για να πάνε στο 38-16 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 29-26. Κορυφαίος των νικητών ο Γουεμπανιάμα με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 27 πόντους και 8 ασίστ. Γκριν και Μούντι είχαν από 17 πόντους σε ματς που δεν έπαιξε ο Κάρι που χάνει και το All Star Game.

Διπλό οι Κλίπερς μέσα στο Χιούστον

Οι Κλίπερς με ανατροπή επικράτησαν με 105-102 των Ρόκετς, αφού ο Λέοναρντ πέτυχε καλάθι και φάουλ στα δύο δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Λέοναρντ είχε 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Ντουράντ μέτρησε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ασταμάτητοι Πίστονς

Οι Πίστονς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και μετά το 115-93 επί των Ράπτορς πήγαν στο 40-13 για να ρίξουν τους Καναδούς στο 32-23. Ματσάρα ο Κάνινγχαμ με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Ριντ τελείωσε με 22 πόντους. Για τους ηττημένους ο Μπαρνς είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Φοβερός Ραντλ, δάγκωσαν οι λύκοι

Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν εύκολα με 133-109 το Πόρτλαντ και πήγαν στο 34-22, αφού ο Ραντλ έκανε ματσάρα με 41 πόντους. Ο Χόλιντε σταμάτησε στους 22 πόντους από την πλευρά των ηττημένων.

Κυρίαρχος Αντεμπάγιο στη νίκη των Χιτ

Ο Αντεμπάγιο είχε 27 πόντους και 14 ριμπάουντ στην επικράτηση με 123-111 των Χιτ επί των Πέλικανς. Στο Μαϊάμι είναι στο 29-27, ενώ στ 15-41 έπεσαν οι απογοητευτικοί πελεκάνοι. Δεν έφτασαν οι 25 πόντοι του Ζάιον Γουίλιαμσον.

Πάρτι οι ιππότες

Οι Καβς έκαναν επίδειξη δύναμης και επικράτησαν με 138-113 των Γουίζαρντς. Ο Μίτσελ είχε 30 πόντους και Μέριλ μέτρησε 32 πόντους. Πρώτος σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Τζορτζ με 17 πόντους. Κακοί οι Γουίζαρντς άλλη μια σεζόν.