Πάρτι οι Σέλτικς, ασταμάτητοι Πίστονς, διπλά Κλίπερς και Σπερς (vid)
- Αφεντικά οι Σέλτικς
- Εντυπωσιακοί Σπερς μέσα στο Σαν Φρανσίσκο
- Διπλό οι Κλίπερς μέσα στο Χιούστον
- Ασταμάτητοι Πίστονς
- Φοβερός Ραντλ, δάγκωσαν οι λύκοι
- Κυρίαρχος Αντεμπάγιο στη νίκη των Χιτ
- Πάρτι οι ιππότες
Οι Χόρνετς επικράτησαν δύσκολα με 110-107 των Χοκς στο ΝΒΑ, με τον Μίλερ να έχει 31 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους νικητές. Από την άλλη πλευρά ο ηγέτης των γερακιών, Τζέιλεν Τζόνσον μέτρησε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Αφεντικά οι Σέλτικς
Οι Σέλτικς ήταν κυρίαρχοι κόντρα στους Μπουλς στη Βοστώνη κι επικράτησαν με 124-015 των ταύρων. Ο Πρίτσαρντ είχε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ δεν έφτασο Μπουζέλις με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Σικάγο.
Εντυπωσιακοί Σπερς μέσα στο Σαν Φρανσίσκο
Οι Σπερς επικράτησαν με 126-113 των Γουόριορς για να πάνε στο 38-16 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 29-26. Κορυφαίος των νικητών ο Γουεμπανιάμα με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 27 πόντους και 8 ασίστ. Γκριν και Μούντι είχαν από 17 πόντους σε ματς που δεν έπαιξε ο Κάρι που χάνει και το All Star Game.
Διπλό οι Κλίπερς μέσα στο Χιούστον
Οι Κλίπερς με ανατροπή επικράτησαν με 105-102 των Ρόκετς, αφού ο Λέοναρντ πέτυχε καλάθι και φάουλ στα δύο δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Λέοναρντ είχε 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Ντουράντ μέτρησε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ασταμάτητοι Πίστονς
Οι Πίστονς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και μετά το 115-93 επί των Ράπτορς πήγαν στο 40-13 για να ρίξουν τους Καναδούς στο 32-23. Ματσάρα ο Κάνινγχαμ με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Ριντ τελείωσε με 22 πόντους. Για τους ηττημένους ο Μπαρνς είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Φοβερός Ραντλ, δάγκωσαν οι λύκοι
Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν εύκολα με 133-109 το Πόρτλαντ και πήγαν στο 34-22, αφού ο Ραντλ έκανε ματσάρα με 41 πόντους. Ο Χόλιντε σταμάτησε στους 22 πόντους από την πλευρά των ηττημένων.
Κυρίαρχος Αντεμπάγιο στη νίκη των Χιτ
Ο Αντεμπάγιο είχε 27 πόντους και 14 ριμπάουντ στην επικράτηση με 123-111 των Χιτ επί των Πέλικανς. Στο Μαϊάμι είναι στο 29-27, ενώ στ 15-41 έπεσαν οι απογοητευτικοί πελεκάνοι. Δεν έφτασαν οι 25 πόντοι του Ζάιον Γουίλιαμσον.
Πάρτι οι ιππότες
Οι Καβς έκαναν επίδειξη δύναμης και επικράτησαν με 138-113 των Γουίζαρντς. Ο Μίτσελ είχε 30 πόντους και Μέριλ μέτρησε 32 πόντους. Πρώτος σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Τζορτζ με 17 πόντους. Κακοί οι Γουίζαρντς άλλη μια σεζόν.
