Ο Γιάννης διέλυσε όλα τα κοντέρ στο Game 6 των Σέλτικς με τους Μπακς.

Oι Μπακς λύγισαν από τους Σέλτικς στο Game 6 και έτσι η σειρά πήγε σε έβδομο ματς την Κυριακή 15/5 (22:30). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν όλα τα λεφτά με 44 πόντους, 20 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά έλαβε βοήθεια μόνο από τον Τζρου Χόλιντεϊ (17π.).

Η εμφάνιση του Greek Freak ήταν αρκετή για να τον βάλει σε ένα κλειστό club που υπάρχουν άλλοι δυο θρύλοι του ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ έγινε ο τρίτος παίκτης της ιστορίας με 40+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς των playoffs μετά τους Σακίλ Ο'Νίλ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Ο Diesel ήταν ο τελευταίος που το είχε κάνει στους τελικούς του 2001. Μάλιστα πέτυχε το τρίτο του ματς στη σειρά με 40+ πόντους και 10+ ριμπάουντ, πιάνοντας στη λίστα τους Μπέιλορ και Σακίλ και κυνηγά τον Τζαμπάρ που έχει τέσσερα.

Ο Γιάννης μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια, τα έδωσε όλα για να τελειώσει τη σειρά, αλλά οι Κέλτες βομβάρδισαν από το τρίποντο και με ένα φοβερό και τρομερό Τζέισον Τέιτουμ, κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί χάρη στο break. Πάντως ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του στα playoffs, όντας ο καλύτερος σκόρερ και ριμπάουντερ της postseason, δίνοντας την ψυχή του σε κάθε αναμέτρηση για να βοηθήσει την ομάδα του που παίζει δίχως Κρις Μίντλετον.

Mια σειρά που έχει επικές μάχες, αρκετό ξύλο κάτω από τις ρακέτες και άξιζε δίχως αμφιβολία ένα Game 7 για να λυθούν οι διαφορές των δύο αντιπάλων που μας έχουν χαρίσει ματσάρες.

